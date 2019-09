Moslim en geboren in 2001: 'Die vragen over de islam, die ben ik wel zat'

"11 september was in Nederland een omslagpunt in het integratiedebat", zegt islamoloog en onderzoeker Nora Asrami, die promoveert op de identiteitsontwikkeling van Nederlands-Marokkaanse jongvolwassenen. In de jaren 90 waren er ook al wel islamkritische geluiden, maar het was nog geen groot onderwerp in de politiek en werd ook niet breed uitgemeten in het publieke debat. "Daarom hadden de geluiden die er waren ook weinig effect op moslimjongeren."

Na 11 september 2001 werd de islam wel een belangrijk thema in de media en in de politiek. De Lijst Pim Fortuyn kwam op en later de PVV van Geert Wilders. Asrami: "Ook in het maatschappelijke debat ging het steeds vaker over de islam. Moslims, vooral jongeren, kregen vragen waar ze nog nooit over hadden nagedacht, zoals: 'Waarom worden vrouwen onderdrukt bij jullie?'"

Hoe is het om in zo'n klimaat een kind op te voeden? We spraken erover met drie Marokkaans-Nederlandse moeders en hun kinderen.