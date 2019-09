VVD en D66: Nederland moet koploper met elektrisch vliegen worden

Elektrisch vliegen naar Londen of Oslo? Volgens de VVD en D66 in de Tweede Kamer behoort dit binnenkort tot de mogelijkheden. Om dat te bereiken willen ze dat Nederland veel meer gaat doen om elektrisch vliegen te stimuleren en ook ermee gaat experimenteren. Dat voorstel doen Kamerleden Dijkstra (VVD) en Paternotte (D66) vandaag in een Kamerdebat over de luchtvaart.

In 2027 wil Easyjet al passagiers elektrisch vervoeren tussen Londen en Amsterdam. Om deze innovatie te stimuleren moeten elektrische initiatieven voorrang krijgen op Nederlandse luchthavens. "Er zijn nu al bestemmingen als Noorwegen, Denemarken en Schotland die je met elektrisch vliegen kunt halen. En er ligt geen spoor die kant op", zegt Paternotte. "We denken dat je over een aantal jaar lijndiensten kunt vullen met die elektrische vliegtuigen, als we maar inzetten op de innovatie", zegt Paternotte.

Het grootste elektrische vliegtuig kan op dit moment slechts negen personen vervoeren. "Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel, als we er over een paar jaar dertig elektrisch kunnen vervoeren zou je het al kunnen inzetten als lijndienst", vindt Paternotte.

Elektrisch taxiën

VVD en D66 willen onder meer dat Nederland de verschillende experimenten die er al zijn met elektrisch vliegen gaat samenbrengen. Zo zouden Vliegveld Teuge, de TU Delft en de Hogeschool Amsterdam kunnen samenwerken om hybride en elektrisch vliegen verder te brengen. Ook moeten de beperkingen voor elektrisch vliegen worden opgeheven en moeten, naast Teuge, meer kleine luchthavens met elektrisch vliegen gaan experimenteren.

Een begin kan op Schiphol gemaakt worden door elektrisch te gaan taxiën. Na een landing op de Polderbaan moet een vliegtuig nog bijna een kwartier taxiën, voordat de passagiers kunnen uitstappen. "Door dit allemaal elektrisch te maken kan alleen al op Schiphol bijna 19 miljoen kilo kerosine bespaard worden. Daarom willen we dat er met verschillende systemen wordt geëxperimenteerd op Rotterdam, Eindhoven en Schiphol", zegt VVD-Kamerlid Dijkstra.