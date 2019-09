Dode walvis aangespoeld op strand Ter Heijde

Een dode walvis is vanmiddag aangespoeld op het strand bij Ter Heijde. Het dier was eerder op zee gevonden, tien kilometer uit de kust. Daar veroorzaakte het kadaver problemen voor de scheepvaart. De kustwacht heeft het aan boord getakeld en verderop weer in zee laten zakken, waarna het door de stroming op het strand aanspoelde, schrijft Omroep West.

"Zijn kop is er al af", zegt onderzoeker Erik van Zwol van Naturalis. "Als we het dier verder onderzoeken willen we onder andere weten waar het heeft geleefd en hoe het hier terecht is gekomen. En we willen natuurlijk meer te weten komen over de specifieke soort walvis."

Morgen zal Naturalis de walvis bergen. "Ik verwacht wel dat we binnen een paar uur een groot gedeelte van het dier hebben afgevoerd. Als er dode walvissen aanspoelen valt dat eerst onder het beheer van Rijkswaterstaat. Daarna komt Naturalis voor onderzoek. Een à twee keer per jaar spoelt er een walvis aan in Nederland."

Het kadaver van de enorme walvis trok veel bekijks. Veel mensen wilden het dier nog even snel met eigen ogen zien en vastleggen op de foto, voordat het wordt weggehaald.