Rijkswaterstaat gebruikt drones voor verkeerstelling knooppunt Zaandam

Rijkswaterstaat heeft vandaag met drones een verkeerstelling gedaan bij knooppunt Zaandam. De onbemande luchtvaartuigjes brachten boven de A7 en A8 de verkeersdrukte in beeld.

Het verkeer tellen met drones is voor Rijkswaterstaat nieuw. Het gaat om een proef, zegt verkeersdeskundige Viktor Beelen van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. "Als we normaal een verkeerstelling willen doen, moet er eerst een wegdeel worden afgesloten. Dan moeten we met vrachtwagens camera's langs de weg plaatsen." Op een knooppunt als Zaandam zijn acht camera's nodig voor een goede telling.

De drones kunnen in één keer het hele knooppunt in beeld brengen doordat ze hoog vliegen. De opnames worden ingevoerd in een computer en geanalyseerd. Zo wordt duidelijk hoeveel voertuigen het knooppunt gebruiken, maar bijvoorbeeld ook de verdeling tussen personenauto's en vrachtauto's. Die informatie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het plannen van werkzaamheden of het verbreden van een weg.

Rijkswaterstaat onderzoekt al langer de mogelijkheid om drones in te zetten. Bijvoorbeeld als ergens olie is gelekt, of bij overstromingen. Als de proef in Zaandam een succes blijkt, wil Rijkswaterstaat de drones vaker gaan inzetten voor verkeerstellingen.