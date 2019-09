Klokken luiden in het spoor van de bevrijding

De komende maanden zal in 75 dorpen en steden met stadscarillons en klokken muziek gespeeld worden uit de tijd van de bevrijding. De ''beiaardestafette'' is georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging om 75 jaar bevrijding te vieren. De klokken zullen steeds bespeeld worden op of rond de datum dat de plaats bevrijd werd.

De estafette gaat op zaterdag 14 september van start in Maastricht. Beiaardier Philippe Reuser zal die dag het 350 jaar oude carillon op het stadhuis bespelen. De hoofdstad van Limburg is de eerste Nederlandse stad die bevrijd werd.

Vervolgens volgt de estafette hetzelfde spoor als de bevrijders 75 jaar eerder aflegden. De plaatsen die deelnemen aan de estafette zijn te zien op een interactieve kaart.

Dit jaar zullen de klokken luiden in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. De carillons van het Vredespaleis in Den Haag en de Westertoren in Amsterdam worden mei volgend jaar pas bespeeld. Daar duurde de oorlog namelijk nog tot mei 1945. Op Bevrijdingsdag zullen de klokken van de Grote Kerk in Wageningen luiden. De estafette wordt op 10 mei afgesloten in Zoetermeer.

Klokkenroof

Tijdens de oorlog werden ongeveer 9.000 Nederlandse carillons en kerkklokken verwijderd uit de torens. Veel klokken werden omgesmolten en gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie. Dat leverde 3,5 miljoen kilo klokkenbrons op. Uiteindelijk bleef de helft van alle gestolen klokken bewaard.

Na de oorlog zijn ze teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Bijna alle klokken die omgesmolten waren zijn bij de wederopbouw opnieuw gegoten. Carillons en klokken staan vanaf oudsher symbool voor vrede en welvaart.