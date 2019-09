GroenLinks-Kamerlid Buitenweg ernstig ziek

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg is ernstig ziek. GroenLinks heeft laten weten dat ze darmkanker heeft. Buitenweg blijft in de Kamer en zal waar mogelijk ook meedoen aan debatten, maar ze draagt voorlopig wel een deel van haar taken over aan collega's. Volgens GroenLinks gaat ze "een intensief traject in, gericht op volledig herstel".

De 49-jarige Buitenweg heeft al jaren een vooraanstaande positie in GroenLinks. Ze is nu vicefractievoorzitter. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 stond ze op de tweede plaats van de kandidatenlijst, meteen achter lijsttrekker Klaver. Toen GroenLinks in het begin van de formatie van dat jaar bij de besprekingen over een nieuw kabinet betrokken was, was Buitenweg een van de onderhandelaars.

Europees Parlement

Eerder zat ze tien jaar voor GroenLinks in het Europees parlement. In 2004 was ze ook lijsttrekker. In haar Europese tijd streed zij onder meer voor een sterkere samenwerking binnen de EU op justitiegebied.

Buitenweg houdt zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie en politie. Ze stelde als Kamerlid onlangs voor de politie te verplichten zedenzaken binnen een maand in behandeling te nemen. Ook kwam ze met een pleidooi voor regulering door de overheid van de productie van xtc.