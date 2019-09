Turkse krant publiceert transcriptie laatste woorden journalist Khashoggi

De Turkse krant Daily Sabah heeft geluidsopnamen uitgewerkt van de laatste momenten van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die werd in oktober vorig jaar vermoord tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.

De transcriptie geeft onder meer weer wat de Saudische verdachten voor, tijdens en na de moord met elkaar bespraken. Ook de woorden van Khashoggi zelf zijn uitgewerkt.

Een van de verdachten zegt, voordat de journalist in het consulaat is, dat hij ervaring heeft met het wegwerken van lichamen. Hij stelt voor om het lichaam van Khashoggi in stukken te zagen en daarna in vijf koffers naar buiten te brengen. Nog steeds is onduidelijk waar de lichaamsdelen zijn.

Ook zegt een verdachte dat zijn leidinggevende in Saudi-Arabië niet op de hoogte is van de moord. "Er is dus niemand om mij te beschermen", zegt hij.

Verloofde wacht buiten

Op het moment dat Khashoggi binnenkomt, wordt hem gevraagd om mee te lopen en te gaan zitten. Hij krijgt te horen dat de mannen opdracht hebben gekregen om hem mee te nemen naar Saudi-Arabië. Hij zegt dat hij niet meegaat, omdat er geen enkele aanklacht tegen hem is, en dat zijn verloofde buiten op hem wacht.

De journalist heeft al snel in de gaten dat het niet klopt en zegt dat de mannen hem moeten laten gaan. Daarna wordt hem opgedragen om zijn zoon een berichtje te sturen en hem te laten weten dat hij misschien een tijdje onbereikbaar is. Khashoggi weigert en zegt dat het onbegrijpelijk is dat zoiets gebeurt in een consulaat.

Hij ziet een handdoek liggen en vraagt de mannen of ze van plan zijn hem te bedwelmen. Een van de mannen zegt dat hij hem in slaap brengt en drukt de handdoek vermoedelijk in het gezicht, waarop Khashoggi het bewustzijn verliest. Even later komt hij weer bij en zegt dat hij astma heeft en dat de mannen hem verstikken. Dat waren Khashoggi's laatste woorden.

Vervolgens krijgt hij volgens de Daily Sabah een plastic zak over z'n hoofd en daarna wordt er een half uur gezaagd.

Doodstraf voor verdachten

De openbaar aanklager in Saudi-Arabië heeft de doodstraf geëist tegen vijf verdachten. De mannen behoorden tot een ingevlogen doodseskader. Saudi-Arabië gaf pas na enkele weken toe dat de journalist, die een criticus was van het Saudische koningshuis, in het consulaat was gedood.

In het daaropvolgende Saudische onderzoek zijn 21 mensen opgepakt. Elf van hen worden nu beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. De vijf tegen wie de doodstraf is geëist, zijn aangeklaagd voor het opdracht geven tot de moord en het uitvoeren daarvan.

Turkije beschuldigt de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman ervan achter de opdracht tot de moord te zitten. De Saudische onderzoekers houden vol dat de prins niets afwist van de plannen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken heeft Mohammed niets met de moord te maken.