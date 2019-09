Politiechef Amsterdam slaat alarm over wapenbezit onder jongeren

Een toenemend aantal jongeren in Amsterdam heeft een mes bij zich, dreigt ermee in video's en gebruikt het ook echt op straat. De Amsterdamse politiechef Paauw maakt zich grote zorgen over de cultuur op straat.

"Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is", zegt Paauw tegen AT5. "Soms zie je jongeren onder de 15 jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden."

Drill music

Rapgroepen dagen elkaar online uit in video's, bedreigen elkaar en deinzen niet terug voor geweld. Ook een 18-jarige man die vorige week werd doodgestoken bij een flat in Amsterdam-Zuidoost figureerde volgens AT5 in zo'n video.

Het gaat om drill music, een fenomeen dat is overgewaaid uit Chicago en vooral populair is in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Deze rapvorm bevat vaak gewelddadige teksten. In een van de Amsterdamse video's zijn rappers met bivakmutsen te zien die met grote messen zwaaien.

Jeugdcultuur verandert

De hoofdcommissaris ziet meer soortgelijke filmpjes en dat baart hem zorgen. "Dat waait dan ook weer over uit Engeland: vuurwapens worden daar minder gebruikt, maar het aantal steekpartijen met dodelijke slachtoffers is daar de afgelopen jaren fors gegroeid. Wij moeten hier echt een rem op zetten."

"De straat- en jeugdcultuur is echt hard aan het veranderen. En dat zal betekenen dat we als overheid en als maatschappij, ook als het gaat om het melden, hele forse stappen moeten maken om hier het tij te keren", zegt Paauw.