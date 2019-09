Virginia vraagt naar etnische achtergrond bij huwelijk, stellen stappen naar rechter

"De vraag naar etnische achtergrond is onbelangrijk en irrelevant voor het sluiten van een huwelijk. Ze kunnen je net zo goed vragen om de meisjesnaam van je grootmoeder of je religie of wanneer je gedoopt of besneden bent", zegt advocaat Glasberg in de NY Times.

Niet van deze tijd

"Dit gebruik is ontstaan in een tijd van diepe onverdraagzaamheid," aldus Glasberg. "Het is duidelijk waarom ze ermee zijn begonnen. Maar het is niet duidelijk waarom we het in 2019 doen. Het is in strijd met de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting, een behoorlijke rechtsgang en privacy", zegt hij.

Gouverneur Northam van Virginia verklaart dat hij "toegewijd bezig is met rassendiscriminatie in al zijn vormen". Hij heeft een commissie aangesteld om de overblijfselen van racistische en discriminerende taal in de ambtelijke documenten van Virginia te onderzoeken.