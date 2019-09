'Bijna 10.000 doodgeboren kinderen geregistreerd'

In vier maanden tijd zijn in Nederland 9329 doodgeboren kinderen geregistreerd. Sinds februari is het mogelijk om levenloos geborenen aan te geven bij de burgerlijke stand en volgens de Volkskrant hebben veel ouders dat tussen februari en mei al gedaan. Het dagblad baseert zich op een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er zijn vooral veel kinderen geregistreerd die jaren geleden al dood geboren werden. Zo lieten ouders in Eindhoven een kind registreren uit 1958.

Volgens staatssecretaris Knops stellen ambtenaren van de burgerlijke stand zich ruimhartig op bij het opmaken van de geboorteakte en het beoordelen van bewijs. Kinderen kunnen worden geregistreerd na bijvoorbeeld een miskraam of abortus. Er worden geen voorwaarden gesteld aan het moment of de omstandigheden van de geboorte.

Zichtbare plek voor kind

Ook uitvaartverzorgers zien dat ouders steeds vaker een zichtbare plek willen voor hun doodgeboren kind. Doodgeboren kinderen die ter wereld kwamen voor de vierentwintigste week van de zwangerschap werden in het verleden vaak door ziekenhuizen collectief gecremeerd, maar ouders kiezen nu vaker voor een individuele uitvaart.

Het is belangrijk voor ouders om persoonlijk afscheid te kunnen nemen, zegt Miriam van Kreij van Miskraambegeleiding Nederland in de Volkskrant. "Een op de vier vrouwen krijgt in haar leven een of meer miskramen. Twintig jaar geleden dachten veel artsen nog dat het beter was om niet te hechten aan een doodgeboren kindje. Nu beseffen we dat het beter is om juist wel afscheid te nemen."