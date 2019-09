Meerdere slachtoffers bij schietincident in woning in Dordrecht

Bij een schietincident in een woning aan de Heimerstein in Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. Het is nog onbekend hoeveel personen bij het incident betrokken zijn.

Omstreeks half zeven zijn hulpdiensten met spoed naar de woning gegaan. Er zijn inmiddels twee traumahelikopters, meerdere ambulances en verschillende politie-eenheden ter plaatse. De politie kan nog niet bevestigen of er doden zijn gevallen.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, reageerde via Twitter op het incident. "Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen", schrijft hij. Later vanavond zal Kolff naar de wijk gaan.