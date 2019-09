Drie doden en een zwaargewonde bij schietincident in woning in Dordrecht

Bij een schietincident in een woning aan de Heimerstein in Dordrecht zijn een overleden man en twee dode kinderen aangetroffen. Een zwaargewonde vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om een gezinsdrama.

Omstreeks half zeven zijn hulpdiensten met spoed naar de woning gegaan. Er zijn inmiddels twee traumahelikopters, meerdere ambulances en verschillende politie-eenheden ter plaatse. In het huis woont een politieagent, melden bronnen aan de NOS.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, reageerde via Twitter op het incident. "Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen", schrijft hij. Later vanavond zal Kolff naar de wijk gaan.

De politie is op dit moment bezig met een sporenonderzoek. Over de toedracht van de schietpartij kan de politie nog geen uitspraak doen.