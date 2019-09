Onvoldoende voor verzorgingstehuis Jan Slagter in Rotterdam

Het Rotterdamse verzorgingstehuis van Omroep Max-voorzitter Jan Slagter voldoet op zeven van de tien punten waarop het is beoordeeld, niet aan de normen. In een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat onder meer dat de medicatie van de ruim vijftig bewoners niet altijd op de juiste manier wordt bijgehouden. Ook bestaat het risico dat de cliënten niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Slagter kondigde in 2016 aan het verzorgingstehuis te starten. "Ik wil leren van de goede tehuizen die er zijn", zei hij bij destijds bij het tv-programma Pauw. "Kleinschaligheid is de sleutel." Vooralsnog lijkt dat dus niet te werken. Wel staat in het rapport dat er diverse ontwikkelingen in gang zijn gezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bij EenVandaag, dat als eerste over het rapport publiceerde, stelt een expert dat er in het Ben Oude NijHuis vooral een gebrek is aan professioneel personeel. De aandacht zou te veel uit gaan naar 'gewoon wonen', terwijl de mensen die er zitten vooral dementie hebben en dus specialistische zorg nodig hebben.