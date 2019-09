Nederlandse marine onderschept 390 kilo cocaïne bij Bonaire

De Nederlandse marine blijkt eind vorige maand een grote partij cocaïne te hebben onderschept bij Bonaire. Het gaat om 390 kilo cocaïne die door het marineschip Zr.Ms. Groningen eind augustus in beslag werd genomen, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie.

De cocaïne had in Nederland bijna 20 miljoen euro kunnen opleveren. De Koninklijke Marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De marine brengt het bericht nu pas naar buiten in verband met de juridische afhandeling van de zaak.

De drugs en de bemanning van het schip zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de verdachten. Het is nog onduidelijk waar de drugs en de smokkelaars vandaan komen.

Sinds april dit jaar is het stationsschip Zr.Ms. Groningen actief in het Caribisch gebied. Het schip wordt niet alleen ingezet voor het bestrijden van drugssmokkel. Ook wordt het gebruikt voor reddingsoperaties, humanitaire hulpverlening en het opsporen van illegale visserij en milieudelicten.

Al 3500 kilo cocaïne onderschept

De Zr.Ms. Groningen is sinds april onderdeel van een proef van de Koninklijke Marine. Tijdens de proef blijft het schip voor twee jaar in het Caribisch gebied en wordt alleen de bemanning elke vier maanden afgelost gewisseld. Voorheen werd ook het schip gewisseld. Vandaag werd voor het eerst de bemanning van het schip afgelost.

De eerste bemanning van het schip heeft sinds april 3500 kilo cocaïne onderschept. Ze werkten hierbij samen met de kustwacht van het Caribisch gebied, de Amerikaanse kustwacht en de Joint Interagency Taskforce South. Begin augustus onderschepte de marine nog 470 kilo in de buurt van Aruba. En eind mei werd er een lading van 1600 kilo cocaïne onderschept in het gebied.