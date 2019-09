De SUV is populair en daardoor blijft de CO2-uitstoot van auto's stijgen

De gemiddelde CO2-uitstoot van personenauto's blijkt de afgelopen jaren te zijn gestegen in Europa, terwijl die juist omlaag moet. Dat komt vooral doordat meer Europeanen in SUV's zijn gaan rijden, meldt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E).

SUV's zijn doorgaans zwaarder en hoger dan middenklassers waardoor het verbruik, en dus de CO2-uitstoot, hoger is. Gemiddeld stoten SUV's 16 gram meer CO2 per kilometer uit dan een middenklasser.

'Comfort boven duurzaamheid'

De Europese SUV-verkoop is gestegen van 7 procent in 2009 naar 36 procent van het totaal in 2018. En T&E verwacht dat dit verder stijgt tot bijna 40 procent in 2021.

Dat komt mede door de vergrijzing, zegt de RAI Vereniging. "Deze autokopers verkiezen vaker imago en comfort boven duurzaamheid", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie van autofabrikanten en importeurs. "Door het stoere imago en de hoge instap kiezen zij vaker voor SUV's."

De stijgende populariteit van SUV's heeft dus negatieve gevolgen voor het klimaat. Ook veroorzaakt het problemen bij autofabrikanten: vanaf volgend jaar mogen nieuwe personenauto's van een merk gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Voor SUV's is dit op dit moment ongeveer 120 gram.

Voor elke gram CO2 die een automerk boven de vastgestelde grens zit, moet het 95 euro per verkochte auto betalen. Bij grote automerken kunnen deze boetes oplopen tot in de miljarden euro's, verwacht de RAI Vereniging. Autofabrikanten zullen daarom proberen om zo dicht mogelijk op grens te gaan zitten. T&E stelt dat automerken meer moeten investeren in de ontwikkeling van zuinigere auto's om de Europese klimaatdoelen te halen.

Stimuleren elektrisch rijden

De vraag naar hybride en elektrische auto's stijgt, maar blijft achter bij de vraag naar SUV's. "Elektrisch rijden is nog niet aantrekkelijk voor de meeste particulieren", zegt de RAI Vereniging. "Dit komt onder meer door de hoge prijs. Dit is wijten aan de hoge productiekosten van elektrische auto's. Autofabrikanten kiezen dan liever voor het produceren van modellen waar ze meer winst mee kunnen maken."

Toch kunnen volgens de RAI vereniging juist SUV's redelijk makkelijk zuiniger worden gemaakt. Door de grootte van SUV's kan er gemakkelijk een accu in worden geplaatst.

"Daarnaast zou de consument meer geprikkeld moeten worden om over te stappen naar elektrisch rijden", zegt de RAI Vereniging. "Dit kan bijvoorbeeld door een aanschafsubsidie voor elektrische auto's of een laadpaal aanbieden bij de aanschaf van de auto."