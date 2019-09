PEC Zwolle-trainer Stegeman veroorzaakte ongeluk met te veel drank op

Trainer John Stegeman van PEC Zwolle is donderdag aangehouden nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt onder invloed van drank. Zijn rijbewijs is ingenomen, bevestigt de voetbalclub.

De 43-jarige Stegeman ramde op de Oost Veluweweg in Apeldoorn met een auto van de club een lantaarnpaal, schrijft RTV Oost. Niemand raakte daarbij gewond.

'Ontzettend domme actie'

"We betreuren dit incident enorm, aangezien het totaal niet overeenkomt met hoe wij als club in de maatschappij staan", zegt voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle. "Alcohol en verkeer gaan niet samen en we kunnen dit incident dan ook niet aan ons voorbij laten gaan." De club legt de trainer een boete op en zal hem extra vaak inzetten bij maatschappelijke projecten.

Stegeman zegt spijt te hebben. "Dit is een ontzettend domme actie van mij, die nooit meer voorkomt. Ik accepteer de straf vanuit de club als vanzelfsprekend en beloof beterschap richting de toekomst."