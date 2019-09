Wilders doet aangifte tegen aanklagers OM

Geert Wilders doet aangifte tegen de officier van justitie en de advocaten-generaal die betrokken zijn bij de strafzaak tegen hem. De aanklagers van het OM hebben volgens de PVV-leider valsheid in geschrifte gepleegd.

Wilders wijst op processen-verbaal in het dossier waarin de aanklagers verklaren dat er geen overleg is gevoerd of afstemming is geweest tussen het OM en het ministerie over de vervolging van de politicus voor zijn uitspraken over "minder Marokkanen".

Gisteren bleek uit stukken die RTL Nieuws openbaar maakte dat er toch inhoudelijk is overlegd tussen topambtenaren van het ministerie en het OM. De ambtenaren lijken in de mails aan te dringen op het harder aanpakken van Wilders.

Borst natmaken

Het zal volgens Wilders niet blijven bij de aangiftes tegen de officier van justitie en de advocaten-generaal. "Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken. Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures."

Morgen staat er weer een zittingsdag gepland in het hoger beroep in de zaak Wilders. De PVV-leider zal daar opnieuw eisen dat het proces tegen hem wordt gestopt.