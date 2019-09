Verontwaardiging om verkiezing extreemrechtse burgemeester in Duits dorp

In Duitsland is ophef ontstaan na de benoeming van een politicus van de extreemrechtse NPD tot burgemeester van het dorpje Waldsiedlung in de deelstaat Hessen. Landelijke politici roepen nu op tot het terugdraaien van de benoeming.

Afgelopen donderdag werd Stefan Jagsch in de Hessische deelgemeente verkozen tot Ortsvorsteher. De NPD-politicus was de enige kandidaat die zich voor de vrijwilligersfunctie beschikbaar had gesteld. Dit was volgens de lokale SPD-voorzitter de reden dat de andere partijen, waaronder CDU en SPD, voor de benoeming hebben gestemd.

Bovendien was Jagsch volgens een lokale CDU-vertegenwoordiger "de enige die met een computer om kon gaan en e-mails kon versturen".

De 33-jarige politicus is vicevoorzitter en penningmeester van de Hessische afdeling van de rechts-extremistische NPD. Na zijn verkiezing plaatste hij een bericht op Facebook waarin hij zegt zich voor de belangen van de deelgemeente in te zetten en constructief met de andere partijen samen te werken. Hij sluit zijn post af met de zin "Aus dem Volk für das Volk!"

'Black-out van de democratie'

De benoeming wekt landelijk verontwaardiging. Zo roept CDU-voorzitter Kramp-Karrenbauer in een interview met de ARD op de benoeming zo snel mogelijk terug te draaien. Een woordvoerder van de Groenen spreekt over een "black-out van de democratie". SPD-secretaris Klingbeil schrijft op Twitter: "De SPD heeft een duidelijke houding: we werken nooit samen met nazi's! Nooit!"