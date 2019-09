Grote verschillen in kosten bouwvergunning: 'dit is niet uit te leggen'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat minister Ollongren een einde maakt aan de grote verschillen in gemeentelijke bouwleges.

Zo betalen kopers van een nieuwbouwhuis in Voorschoten 10.000 euro meer voor een bouwvergunning dan kopers van eenzelfde soort huis in buurgemeente Den Haag. "Deze verschillen zijn niet uit te leggen", zegt VEH-woordvoerder Hans André de la Porte tegen Omroep West.

De belangenorganisatie voor particuliere huizenbezitters keek naar de bouwvergunning voor een woning met een prijs van iets minder dan drie ton. "In Den Haag betaal je dan 2000 euro voor een vergunning. In Leiden is dit al 3500 euro, terwijl je in Wassenaar 8800 euro kwijt bent en in Voorschoten zelfs 12.000 euro", aldus André De la Porte.

Transparantie

Waarom de verschillen zo groot zijn, weet de VEH niet. De vereniging roept gemeenten op om meer transparantie te geven over de kosten die ze berekenen. "We vragen gemeenten al jaren waarom ze voor dit soort vergunningen zo duur zijn, maar het antwoord is altijd uitgebleven."

De Vereniging Eigen Huis wil dat minister Ollongren snel ingrijpt. "Ieder jaar zegt de minister dat de verschillen niet de bedoeling zijn, maar doe er dan wat aan. Dat gebeurt niet."