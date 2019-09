Expeditie Robinson wint nipt slag op eerste zondag in nieuwe tv-seizoen

Expeditie Robinson heeft nipt de slag om de kijker gewonnen op de eerste zondagavond van het nieuwe tv-seizoen. Ruim anderhalf miljoen Nederlanders stemden af op het RTL-programma, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Daarmee was het programma iets beter bekeken dan de concurrerende programma's op NPO 1 (Onze Boerderij) en SBS6 (Miljoenenjacht), die zo'n 1,48 miljoen kijkers trokken.

Met de kleine verschillen tussen de drie grote zenders werd de trend van zaterdagavond voortgezet. Ook toen trokken RTL, SBS en de NPO met de amusementsprogramma's Dancing with the Stars, Ik hou van Holland en Beste Zangers ongeveer hetzelfde aantal kijkers (zo'n 1 miljoen kijkers per programma).

Het best bekeken programma op beide avonden was overigens het NOS Journaal van 20.00 uur, met op zaterdag een kleine 1,6 miljoen kijkers en een dag later 1,8 miljoen.

Linda de Mol

Het was ook het eerste weekeinde waarin Linda de Mol voor het eerst in dienst van SBS6 haar populairste programma's presenteerde. Vooralsnog lijken iets minder tv-kijkers haar te vinden. Zo trok de laatste reeks van Miljoenenjacht dit voorjaar bij RTL nog gemiddeld tegen de 2 miljoen kijkers, en nu dus driekwart daarvan.

En ook naar de eerste aflevering van het laatste Ik hou van Holland-seizoen op RTL 4 in 2016 keken meer mensen dan dit weekend naar haar debuut op SBS6 (2 miljoen tegenover bijna 1,2 miljoen op zaterdag).