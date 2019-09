Elf doden bij busongeluk Marokko na overstroming

Bij een ongeluk met een bus in het oosten van Marokko zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De bus werd meegesleurd door een overstroming. Hulpdiensten hebben 27 inzittenden van de bus gered. Verschillende inzittenden waren gewond.

De bus reed over een brug in de buurt van de stad Errachidia en werd daar verrast door plotseling opkomend water, zeggen plaatselijke autoriteiten. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Errachidia gebracht.

In Marokko is al de hele zomer sprake van zware regenval. Eind augustus kwamen acht mensen om in het zuiden van het land, toen een voetbalveld overstroomde. En de maand daarvoor vonden vijftien mensen de dood door een aardverschuiving op een weg ten zuiden van Marrakesh.

Door de gebrekkige infrastructuur komen overstromingen vaak voor in Marokko, wat in combinatie met slecht onderhouden wegen en bruggen geregeld tot dodelijke ongelukken leidt.