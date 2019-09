Japan zet zich schrap voor orkaan Faxai

De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote zijn vandaag vervroegd teruggevlogen naar Tokio vanwege de komst van de orkaan. De twee waren in Akita, in het noorden van Japan, voor een festival.

Eerder dit weekend kregen Noord- en Zuid-Korea al te maken met een van de zwaarste stormen die het schiereiland ooit heeft getroffen: orkaan Lingling. In Zuid-Korea kwamen zeker drie mensen om het leven. Ook is er veel schade. In Noord-Korea zijn vijf doden gemeld. Hoe groot de schade in het geïsoleerde land is, is niet duidelijk. Er is in ieder geval veel landbouwgrond beschadigd.

Geen categorie

Tropische stormen in Azië worden in tegenstelling tot Amerikaanse orkanen niet ingedeeld in categorieën. Als de windsnelheden worden omgerekend naar de Amerikaanse standaarden, zou Faxai tot categorie 3 behoren.