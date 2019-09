'Conservatieve Partij wil af van Lagerhuis-voorzitter Bercow'

Bercow was lid van de Conservatieve Partij, maar is als voorzitter van het Lagerhuis onpartijdig. Als 'speaker' is hij verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het Lagerhuis en heeft hij zeggenschap over welke moties worden behandeld. Volgens Leadsom had Bercow de motie over het uitstellen van de brexit niet zomaar in stemming mogen brengen. Andere Conservatieve kopstukken hebben nog niet gereageerd.

Bercow werd er het afgelopen half jaar vaker van beschuldigd de agenda van het Lagerhuis naar zijn eigen hand te hebben gezet. Volgens correspondent Tim de Wit heeft een deel van de Tories al langer moeite met hem: "Binnen een groot deel van de Conservatieve fractie bestaat al langer veel chagrijn over Bercow. Zeker binnen de brexit-vleugel van de partij vinden ze hem veel te veel op de hand van de remainers. Deze stap breekt flink met de Britse traditie om de Speaker te sparen. Het geeft wel aan hoe graag ze van hem af willen."

Stemming

Bercow is sinds 2009 voorzitter. Vorig jaar gingen geruchten dat hij deze zomer zou stoppen, maar vorige maand zei hij dat hij er alles aan zou doen om te zorgen dat premier Johnson het parlement niet buitenspel zou zetten.

De eerstvolgende verkiezingen in Verenigd Koninkrijk staan voor 2022 gepland, al hoopt premier Johnson vervroegde verkiezingen af te dwingen. Daartoe wil de regering maandag weer een stemming houden.

Leadsom stapte in mei op als fractieleider uit onvrede over het beleid van oud-premier Theresa May. Gedurende haar tijd als 'aanvoerder' van de Tories lag ze vaker overhoop met Bercow. Vorig jaar ontstond ophef omdat Bercow Leadsom "een domme vrouw" zou hebben genoemd.