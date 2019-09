Patiënten Haga-ziekenhuis ingelicht over uitlekken gegevens

Alle mensen van wie in een winkelkarretje van een supermarkt in Den Haag (medische) gegevens werden gevonden, zijn daarover ingelicht. Op de papieren zijn namen, geboortedata, medicatie en klachten van patiënten van het Haga-ziekenhuis in Den Haag te lezen. Hoe de papieren daar terechtkwamen, is niet bekend.

De lijsten werden gebruikt als boodschappenlijstje. Het gaat om dienstoverdrachten van de verpleegafdeling 10A van de locatie Leyweg. De documenten zijn door de vinder afgegeven bij de politie. Het ziekenhuis gaf gisteren aan erg geschrokken te zijn.

Het Haga-ziekenhuis heeft uitgezocht welke patiënten er op de lijst staan en er is contact met hen opgenomen, meldt Omroep West. "Directievoorzitter Carla van de Wiel heeft iedereen persoonlijk benaderd of heeft contact gehad met de contactpersonen van de patiënt. We hebben daar de tijd voor genomen, want we vinden het belangrijk om het goed te doen."

Wie de patiëntenoverdrachten heeft laten slingeren, is nog niet duidelijk. "We zijn uiteraard een onderzoek gestart, maar we kunnen daar nog geen update over geven. Het is weekend en dus is niet iedereen even goed bereikbaar, maar we willen dit zorgvuldig en grondig doen. De prioriteit ligt op patiëntenzorg en dat helder wordt wat er precies is gebeurd. We willen de onderste steen boven krijgen."