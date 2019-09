'Britten krijgen geen uitstel voor brexit'

De Europese Unie zal niet instemmen met een nieuw uitstel van de brexit. Op de Franse radiozender Europe1 zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zondag dat de Britten moeten vertellen wat ze nu eigenlijk willen. "De EU gaat niet elke drie maanden uitstel geven."

De minister noemt de situatie rond de brexit "verontrustend" omdat er geen realistische voorstellen uit Downing Street zouden komen. Het geduld van de EU is tanende, aldus de minister. "Ze zeggen dat ze met andere oplossingen willen komen, alternatieve regelingen zodat ze weg kunnen. Maar die hebben we niet gezien en dus zeggen we nee, zei Le Drain.

Volgen de Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab werkt de regering hard aan een brexitdeal met Brussel. "We hebben vooruitgang geboekt," zei Raab. Groot-Brittanniƫ zou een nieuw voorstel hebben gedaan over de Brits-Ierse grens. Volgens Britse media is er geen bewijs is dat de regering werkt aan concrete voorstellen.

De Britten zouden in eerste instantie de EU op 29 maart verlaten, maar dat is inmiddels al twee keer uitgesteld. Premier Johnson wil nu dat Groot Brittanniƫ op 31 oktober eruit stapt, met of zonder akkoord met Brussel.