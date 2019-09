Minister Kaag betreurt weigering gasten bij CIDI-bijeenkomst

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) betreurt dat vier gasten niet welkom waren bij een bijeenkomst met haar van het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI), dat vanmiddag werd georganiseerd in het Mauritshuis in Den Haag.

Kaag vertelde op uitnodiging van het CIDI over haar beleidsplannen. De minister mocht voor de bijeenkomst gasten uitnodigen, maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken liet het CIDI afgelopen dinsdag weten dat vier van hen niet welkom waren.

Volgens NRC gaat het om Gerard Jonkman en Martijn de Rooi van The Rights Forum, Jaap Hamburger van de stichting Een Ander Joods Geluid en publicist Maarten-Jan Heijmans. De vier zouden het CIDI "voortdurend aanvallen en zwart maken", zegt voorzitter Hanna Luden tegen NRC. Daarnaast zou Kaags gastenlijst "uit de hand zijn gelopen", omdat ze 33 mensen had uitgenodigd.

In haar toespraak ging Kaag in op de weigering van de vier gasten. De bijeenkomst was volgens haar "een mooie gelegenheid om mensen met verschillende standpunten met elkaar in gesprek te laten gaan op een respectvolle wijze." Ze overwoog de bijeenkomst af te zeggen, maar besloot dat niet te doen, zodat de weigering in de bijeenkomst aangekaart kon worden.