Rijstrook afgesloten om fietser op A12

De rechterrijstrook op de A12 tussen Nieuwerbrug en Woerden is vanmorgen enige tijd afgesloten geweest vanwege een fietser op de vluchtstrook.

Bij Nieuwerbrug was de fietser op de snelweg beland. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Volgens RTV Utrecht ging het om een man, die enkele kilometers over de vluchtstrook reed. Toen Rijkswaterstaat hem zag fietsen, is er voor de zekerheid een rijstrook afgesloten.

De politie kon de fietser bij Woerden van de weg halen.