België vraagt Suriname om uitlevering van Nederlandse 'most wanted'-crimineel

De Belgische justitie heeft Suriname gevraagd om de uitlevering van Rudo M., een in Suriname geboren Nederlander van 56. Hij moet in België nog vijftien jaar de gevangenis in voor drugssmokkel en deelname aan een criminele organisatie. Ook staat hij op de 'most wanted'-lijst van de Belgische federale politie.

M. was lang spoorloos, maar volgens bronnen van de Belgische kranten Het Nieuwsblad en De Standaard zit hij inmiddels al meer dan een maand vast in Suriname. Hij zou onder meer zijn opgepakt voor het versturen van drugs verstopt in postpakketten naar Europa. Suriname zou nog niet op het uitleveringsverzoek van de Belgen hebben gereageerd.

'Gratis' vakantie

Eerder gebruikte M. toeristen voor de smokkel van drugs vanuit de Dominicaanse Republiek. Op kosten van M. en zijn broer Jo werd hun een vakantie naar de Dominicaanse Republiek beloofd, in ruil voor het meenemen van een paar kilo cocaïne naar Europa. Douaniers in de Dominicaanse Republiek waren omgekocht, en bij terugkomst konden de 'toeristen' soms nog een paar duizend euro als dank incasseren.

Lang niet altijd ging dat goed, melden beide kranten. Zo werden in 2011 twee Belgische mannen onderschept met 17 kilo cocaïne bij zich en veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

Ook de broer van Rudo M. is nog voortvluchtig. De 67-jarige Jo moet nog vijf jaar naar de gevangenis.