Blokker-eigenaar koopt Intertoys van Portugese investeerder

De huidige eigenaar van Blokker koopt de speelgoedwinkels Intertoys en het Belgische Maxi Toys van het Portugese investeringsfonds Green Swan. Eerder vielen de speelgoedwinkels ook al onder Blokker, maar in de afgelopen jaren waren ze van de hand gedaan.,

Volgens Blokker-eigenaar Michiel Witteveen worden de speelgoedketens weer helemaal Nederlands en verandert er niets voor het personeel. Het bedrijf wordt daarmee een van de grootste speelgoedzaken van Europa met een omzet van 400 miljoen. Witteveen nam begin dit jaar de Blokker Holding (Blokker en Big Bazar) over van de familie Blokker.

Een euro

Wat Witteveen voor de speelgoedzaken heeft betaald, wordt niet naar buiten gebracht. "Door deze overname ontstaat een sterke speler op de Europese markt die qua schaalgrootte in staat is om bij de inkoop de beste deals te sluiten", zegt hij. Bij de overname zijn, naast Witteveen, ook een aantal andere private investeerders betrokken. Onbekend is welke dat zijn

In 2017 verkocht de familie Blokker voor het symbolische bedrag van één euro de speelgoedketens aan het Britse investeringsfonds Alteri. De Britten verkochten Intertoys en Maxi Toys afgelopen maart aan het Portugese Green Swan, dat er grote plannen mee had. De ketens zouden uiteindelijk dé speelgoedzaak van Europa worden. Maar de ambitie liep vast in geldgebrek en onvoldoende ervaring.

Grootste speelgoedketen

Intertoys is de grootste speelgoedketen in Nederland, met 127 eigen winkels en 80 franchisewinkels. Er werken 1100 mensen bij het bedrijf.

Maxi Toys heeft zo'n 200 vestigingen in België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Bij dat bedrijf zijn 1250 mensen in dienst.