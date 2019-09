Wat merk je van de nieuwe belasting voor sparen en beleggen?

Wie 500.000 euro leent om een tweede of daaropvolgende huis van 500.000 euro te kopen, kan die schuld straks niet meer van het vermogen aftrekken. In plaats daarvan wordt er 3,03 procent van de 5,33 procent afgehaald. 2,3 procent van 500.000 euro is 11.500 euro rendement. Daar weer 33 procent belasting over betekent 3795 euro extra kosten in box 3.