Iran zet weer stap richting uraniumverrijking, valt de Iran-deal nog te redden?

Nog lang geen kernwapens

Toch is het niet zo dat Iran door onderzoek te hervatten op korte termijn over kernwapens zal beschikken. "Om kernwapens te maken, moet uranium tot 90 procent verrijkt worden", legt Jafari uit. "Daar is Iran nog ver van verwijderd." Bovendien blijven de inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap in Iran doorgaan, wat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van kernwapens verkleint.

Bovendien is één atoombom niet genoeg voor Iran om op het wereldtoneel van betekenis te zijn, benadrukt Van der Meer. "Stel dat Iran nu uit het akkoord zou stappen, dan duurt het nog vele jaren voordat ze daarvoor voldoende kernwapens hebben ontwikkeld."

De Clingendael-deskundige zegt verder dat nooit is bewezen dat Iran kernwapens wil ontwikkelen. "Het enige dat je kunt zeggen, is dat Iran in het verleden aan de capaciteit heeft gewerkt om kernwapens te kunnen bouwen, maar of ze daar ook echt mee bezig waren, weet niemand." De angst voor die ontwikkeling wordt volgens hem vooral aangewakkerd door vijanden van Iran, zoals de VS en Israël. Wel zegt Van der Meer dat Iran zijn opties openhoudt.

Valt het akkoord nog te redden?

Of het Iran-akkoord een toekomst heeft, is lastig te zeggen. Europa is daar al een jaar mee bezig, maar uit de bekendmaking van Rohani blijkt dat die inspanningen weinig resultaat opleveren. Volgens Jafari kan het miljardenkrediet van Macron een opening zijn om gesprekken tussen de VS en Iran te hervatten, al acht hij de kans klein.

"Zonder de VS is het heel lastig om de deal te redden", denkt ook Van der Meer. Hij denkt dat er nu in Europa vooral paniek zal ontstaan. Toch vindt hij een oplossing vanuit Europa nu het meest gunstige scenario. "De deal is de beste manier om Iran van de kernwapens af te houden."