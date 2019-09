Na Cher en Jay Z gaat ook Nicki Minaj met vroegpensioen, maar voor hoelang?

Na jaren van succes deed Minajs laatste album Queen het minder goed dan ze zelf had gehoopt. Volgens Hol kan dit voor Minaj een reden zijn geweest om haar vervroegde pensioen aan te kondigen. "Qua streamingcijfers doet Cardi B het de laatste tijd veel beter, terwijl Nicki lang gold als goat: the greatest of all time. Maar in de hiphop-scene is er niet veel plaats voor vrouwen en er kan er maar een aan de top staan."



De concurrentie met de 26-jarige Cardi B leidde tot roddels en zelfs fysieke confrontaties. Hol: "Als je weet dat er één plek te vergeven is, weet je ook dat je elkaars concurrent bent. Dat is ook echt een van de hiphop-industrie in het algemeen, het is een wereld die nog steeds gedomineerd wordt door mannen." Volgens Hol kan de aankondiging van het vroegpensioen een manier zijn om de spotlights weer op haar gericht te krijgen. "Het zou voor de publiciteit goed kunnen werken."

In de rapwereld ging in ieder geval Jay Z Minaj al voor. De rapper kondigde in 2003 aan dat The Black Album zijn laatste zou zijn. Het album werd een van de best verkochte platen van Jay Z in de Verenigde Staten. Ook Justin Bieber kondigde in 2013, toen slechts 19 jaar oud, een pauze aan: "En waarschijnlijk stop ik met muziek maken." Beide mannen keerden een paar jaar na hun pensioen terug met nieuwe albums. Collega-rapper Eminem speelde eerder ook met het idee van een vroeg pensioen, maar was daarin nooit zo stellig.

Verkoop

Cher en Barbra Streisand bewandelden een andere route. Zij kondigden uitgebreide afscheidstournees aan met een pensioen in het vooruitzicht, om daarna toch weer albums te gaan maken. Ook op de agenda's van Elton John en Paul Simon stonden dergelijke afscheidstournees. Tot dusver wist Elton John meer dan 125 miljoen dollar (omgerekend 112 miljoen euro) op te halen met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour en meer optredens zullen volgend jaar in Europa volgen. Simon kondigde vorig jaar zijn afscheid van de bühne aan en bracht gelijktijdig nog een album uit.

Toch wijkt de aankondiging van Minaj af van die van haar voorgangers, ziet Hol. Minaj heeft geen tour gepland en ook zijn er geen concrete plannen voor een nieuw album bekendgemaakt. De aankondiging van haar afscheid verliep simpelweg via een tweet. Minaj heeft dus niet direct iets te verkopen, zo lijkt het.

Desondanks ziet Hol nog mogelijkheid voor een terugkeer. "Toen Minaj haar entree maakte, was zij uniek. Ze was een pionier in de feministische rap waar Cardi B nu bijvoorbeeld om wordt geprezen. Minaj heeft gevochten voor haar plek in de hiphopwereld, ze wordt echt niet zomaar weggeblazen."