Nieuw soort lieveheersbeestje ontdekt in Nederland

In de buurt van Roermond is een nieuw soort lieveheersbeestje gevonden. Het beestje komt normaliter alleen voor in Zuid-Europa en werd ontdekt op een kruldistel, meldt het EIS Kenniscentrum Insecten. Het kevertje wordt zwervend lieveheersbeestje (Ceratomegilla undecimnotata) genoemd, omdat het bekend staat om het rondzwerven.

Na wat onderzoek op de vindplaats zijn er nog tientallen zwervende lieveheersbeestjes gevonden. Ook zijn er larven en poppen aangetroffen. Volgens het kenniscentrum lijkt het erop dat het lieveheersbeestje zich in Nederland voortplant en mogelijk definitief hier blijft. Eerst was de dichtstbijzijnde vindplaats van de keversoort in de Duitse stad Worms, 300 kilometer van Roermond.

Het kenniscentrum denkt dat de beestjes naar Nederland zijn gekomen door de extreme hitte in Zuid-Europa en de stevige luchtstroom van afgelopen juni. Lieveheersbeestjes kunnen goed vliegen en in combinatie met een harde wind kunnen ze grote afstanden afleggen.