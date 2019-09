Daisy Mohr nieuwe NOS-correspondent Midden-Oosten

Daisy Mohr wordt de nieuwe correspondent voor NOS Nieuws en Nieuwsuur in het Midden-Oosten. Ze volgt per 1 december Marcel van der Steen op.

Mohr is voor de NOS geen onbekende: ze werkte eerder als producer en 'achtervang correspondent' voor Van der Steen en eerder Sander van Hoorn. Ook werkte ze voor onder meer Tegenlicht en tv-producties van onder meer Floortje Dessing, Sinan Can, Danny Ghosen en Thomas Erdbrink. Ze spreekt vloeiend Arabisch en heeft veel ervaring opgebouwd in de regio. Sinds 2002 woont ze in Libanon.

Mohr werkt op dit moment, naast de NOS en Nieuwsuur, ook voor onder meer de Zweedse omroep SVT, de Deense omroep DR en de Vlaamse VRT. Eerder was ze ook actief als producer voor RTL Nieuws en Midden-Oostencorrespondent voor Het Parool.

Voorrecht

"Na mijn jaren als producent van de nodige televisieverhalen en -series kreeg ik steeds meer zin om ook zelf als correspondent mijn werk voort te zetten", zegt Mohr. "Dat ik dat juist kan doen voor de NOS zie ik als een voorrecht."

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is enthousiast over de nieuwe correspondent in Beiroet: "Daisy brengt een schat aan ervaring en kennis met zich mee. Juist in een zo'n complexe regio als het Midden-Oosten is die van grote waarde voor de berichtgeving van de NOS."