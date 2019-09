Moord op scholiere Humeyra (16) op beeld vastgelegd

De moord vorig jaar december op de 16-jarige leerlinge Humeyra van het Designcollege in Rotterdam is op camerabeelden te zien. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend in het proces tegen de 32-jarige verdachte Bekir E.. De verschillende camera's in de school hebben de moord tot in detail vastgelegd.

Zowel het OM als de advocaten van de twee verdachten en de familie van Humeyra lieten tijdens een pro-formazitting weten er geen behoefte aan te hebben dat de beelden in het openbaar worden getoond. Toch houdt de rechtbank de mogelijkheid open dat de beelden later in het proces alsnog worden getoond.

E. schoot op 18 december in het Designcollege in Rotterdam zijn 16-jarige ex-vriendin dood voor de ogen van haar medescholieren. Hij wachtte Humeyra bij haar school op. Toen zij hem zag, probeerde ze te ontkomen.

Vervolgens achtervolgde hij haar naar de fietsenstalling van de school en schoot verschillende keren op haar. De scholiere werd onder meer in haar rug en hoofd geraakt. Ze overleed ter plaatse.

Bekend

Bekir E. was al veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van Humeyra en had al een contactverbod gekregen. Hij heeft het doodschieten van het meisje bekend. Volgens het OM had hij het plan om Humeyra te ontvoeren.

Behalve E. staat ook de 25-jarige Mohammed Al-M. terecht. Hij zou E. hebben geholpen. Al-M. was op 18 december samen met E. naar de school gereden. Hij ontkent dat er een plan was om Humeyra te ontvoeren. Volgens Al-M. heeft E. dat verhaal verzonnen.

E. is in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Het rapport is gisteren aan zijn advocaat verstrekt.