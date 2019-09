Muziekfestival Eilân op Terschelling mag van gemeente doorgaan

Het nieuwe dancefestival Eilân op Terschelling mag volgende week tóch doorgaan. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vereiste omgevingsvergunning alsnog af te geven, nadat de organisatie de oorspronkelijke plannen had aangepast.

Omwonenden stapten vorige maand naar de rechter om het festival te verbieden. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de natuur en vinden dat het recreatieterrein waar Eilân gehouden wordt een plaats van rust en ruimte moet blijven. De rechter ging daarin mee en bepaalde dat er beter gekeken moest worden naar de gevolgen voor de omgeving.

Nu de organisatie besloten heeft om twee podia te verplaatsen van het bos naar het terrein van camping De Kooi heeft de gemeente de vereiste vergunning alsnog afgegeven. Het vierdaagse festival begint op donderdag 12 september.

Verschillende belangen

Volgens de gemeente is er bij de beslissing rekening gehouden met de belangen van zowel de omwonenden als de organisatie van het festival.

Tegenstanders zijn het hier niet mee eens. Ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen. Tegen Omrop Fryslân zegt burgemeester Wassink daarover: "We hebben goed naar de natuurbelangen gekeken. Maar ik kan me hun standpunten goed voorstellen. We hebben alle argumenten echter op een rij gezet en zo zijn we tot een besluit gekomen."

Volgens hem was het een lastig besluit. "Je neemt liever niet een besluit waar de gevoelens op het eiland over verdeeld zijn, maar dat was hier onontkoombaar."

Toekomstige evenementen

De gemeenteraad van Terschelling plaatst wel kanttekeningen bij de hele procedure en vraagt zich af wat de gevolgen kunnen zijn voor andere evenementen op het eiland, zoals Oerol. Dat meerdaagse culturele festival trekt ieder jaar tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers. Bij Eilân worden 6000 bezoekers verwacht.