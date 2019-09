'Honderdduizenden kinderen laten tandarts links liggen'

Honderdduizenden kinderen gaan nooit naar de tandarts. Dat stelt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) in een brandbrief aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De associatie wil dat zorgverzekeraars gaan helpen deze groep te bereiken, maar stuit daarbij op verzet, schrijft het AD.

Kinderen gaan niet naar de tandarts omdat ouders denken dat ervoor moet worden betaald, terwijl tandzorg onder de 18 jaar gewoon onder de basisverzekering valt. Volwassenen hebben wel een aanvullende verzekering nodig voor de tandarts, vandaar de verwarring, redeneert de ANT.

600.000 kinderen

Volgens de tandartsen gaat het om 600.000 kinderen. De beste manier om deze groep te bereiken is via de verzekeraar, stelt de ANT. Die kunnen in hun systemen zien wie de tandarts mijdt en deze mensen aanschrijven. Uit een pilot in Schiedam in samenwerking met verzekeraar DSW bleek dat de helft van de ouders die werd aangeschreven alsnog naar de tandarts ging met hun kinderen.

Andere verzekeraars wilden niet meedoen aan een proef, volgens de ANT. Vanwege de aangescherpte privacywetgeving is het bijna onmogelijk om grote groepen verzekerden te selecteren en aan te schrijven, stelt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland in het AD.

De tandartsen zijn niet overtuigd. Vice-voorzitter Ravin Raktoe: "Het heeft er alle schijn van dat zorgverzekeraars hun eigen financiën belangrijker vinden dan hun zorgplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid."