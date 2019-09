Hulp onderweg naar de Bahama's: VN, cruiseschepen en Nederlandse marine

Zr. Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het schip is haven, vliegveld en opslagplaats in één. Het beschikt over een groot dek voor voertuigen en hulpgoederen en een inwendig dok waar boten in en uit kunnen varen. Aan boord zijn onder meer helikopters, boten en landingsvaartuigen. Naast de bemanning varen ook duikteams en medisch personeel van de landmacht mee.

Zr. Ms. Snellius is een zogenoemd hydrografisch opnemingsvaartuig. Het schip heeft sonarapparatuur waarmee de zeebodem in kaart gebracht kan worden. Op die manier kunnen zeekaarten worden gemaakt én kunnen kustgebieden in kaart worden gebracht.