OM: waardebon voor pony mag niet

De jaarlijkse paardenmarkt in Alblasserdam is in de fout gegaan door een waardebon voor de aanschaf van een pony uit te reiken. Dat zegt het Openbaar Ministerie, nadat dierenactivisten aangifte hadden gedaan tegen de stichting die de paardenmarkt organiseerde.

Bij een loterij van het evenement in juli won een 15-jarig meisje een waardebon van 450 euro om een pony te kopen. Volgens het OM is dit strafbaar, omdat het welzijn van dieren hiermee in gevaar komt.

Toch wordt de stichting achter de paardenmarkt niet vervolgd, mits de organisatie excuses aanbiedt. Dat is inmiddels gebeurd met een verklaring op de website van Stichting Comité Paardenmarkt Alblasserdam.

'Tekst uit verleden'

"Wij hebben nooit de intentie gehad een levend dier te verloten", schrijft voorzitter Wim de Kloe in de verklaring. "De zin van het verloten van een pony stamt nog uit een periode, lang geleden. De winnares van de hoofdprijs heeft een contant geldbedrag van 450 euro gekregen."

De dierenactivisten hadden ook aangifte gedaan tegen burgemeester Paans van Alblasserdam, omdat hij de waardebon had uitgereikt. Hij wordt niet vervolgd, omdat hij volgens het OM alleen de ceremoniële handeling verrichtte en niet betrokken was bij het kiezen van de prijs.