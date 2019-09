NAVO-militairen omgekomen bij zelfmoordaanslag in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee NAVO-militairen en zeker tien burgers om het leven gekomen. Ruim 40 mensen raakten gewond. De NAVO-militairen zijn een Roemeen en een Amerikaan.

Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op bij een controlepost in de buurt van het hoofdkwartier van de NAVO in Kabul. Het voertuig waar de twee blauwhelmen in zaten was het doelwit van de aanslagpleger, maar de explosie was zo hevig dat ook andere auto's en winkels in de buurt werden getroffen.

Volgens ooggetuigen waren er op dat moment veel mensen op de been. De aanslag is opgeƫist door de Taliban.

Tweede aanslag

Ook elders in het land sloeg de Taliban vandaag toe. In de oostelijke provincie Loghar ontplofte een autobom. Volgens de autoriteiten zijn daarbij vier burgers omgekomen.

De aanslagen vallen samen met vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Juist deze week hebben beide partijen een concept-overeenkomst gesloten. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen binnen 135 dagen na de definitieve ondertekening vertrekken uit vijf bases in Afghanistan. De Afghaanse regering onderhandelt niet mee, omdat de Taliban het landsbestuur niet erkent.