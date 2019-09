Tv-station zendt constant persoonlijke boodschappen van Kashmiri's uit

De meeste berichten zijn van Kashmiri's die hun familieleden een teken van leven willen geven en willen laten weten dat ze veilig zijn. Ook wordt er familienieuws gedeeld. De geboorte van baby's, behaalde diploma's, geannuleerde bruiloftsfeesten en sterfgevallen komen voorbij in berichten die telefonisch en via Whatsapp binnenkomen. Tijdens de gewone nieuwsprogramma's zijn de tekstberichten 24 uur per dag in een tekstbalk onderin in beeld te zien. De audio- en videoberichten zijn op vaste tijdstippen te zien, in blokken van een half uur.

"We zetten alleen persoonlijke berichten door", zegt Gowhar. "Als mensen kritische uitspraken doen, bijvoorbeeld over de regering, dan knippen we die eruit."