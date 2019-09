Vermiste Fransman dood aangetroffen in vleugel ziekenhuis

Een Fransman die sinds een bezoek aan een ziekenhuis in Marseille werd vermist, is dood aangetroffen in een niet-gebruikte vleugel van het ziekenhuis.

De 73-jarige Jean Ligonnet meldde zich op 19 augustus op de oncologieafdeling waar hij chemotherapie zou ondergaan. De man leed ook aan alzheimer. Omdat hij niet onmiddellijk geholpen kon worden werd hij naar de wachtkamer gestuurd. Daar kreeg hij nog een maaltijd aangeboden.

Korte tijd later was hij verdwenen. Een zoekactie in en rond het gebouw leverde niets op en ook beelden van bewakingscamera's gaven geen uitsluitsel. Dinsdag werden zijn stoffelijke resten gevonden in een leegstaande vleugel van het gebouw. Hoe hij daar terecht kon komen, wordt onderzocht. Een misdrijf wordt uitgesloten.

De familie van de man heeft een klacht ingediend. "Het gaat ons niet om het geld, daarmee krijgen we hem niet terug, maar dit mag niet nog een keer gebeuren", zei een neef tegen Europe 1.