SCP: woningeigenaren lopen nog niet warm voor aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen: we willen wel, maar we doen er nog weinig aan. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport. De meeste mensen leggen zich grotendeels neer bij het besluit van het kabinet om over te gaan op woningen die niet meer op aardgas zijn aangesloten, maar gaan niet zelf over tot actie, staat in het rapport.

Woningeigenaren maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid en het effect van maatregelen, en zijn onzeker over het overheidsbeleid en het gebrek aan kennis over de technieken die aardgas moeten vervangen. Daardoor worden mensen terughoudender, concludeert het SCP.

Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn, staat in het Klimaatakkoord. In de periode daarna, tot 2050, moeten alle ongeveer 7 miljoen woningen zonder aardgas voor verwarming en koken kunnen.

Wat gaan we eigenlijk merken van het Klimaatakkoord? In deze video zetten we de belangrijkste maatregelen uit het akkoord ook op een rij: