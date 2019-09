Demonstratie bij kraakpand We Are Here in Amsterdam

Bij een door krakerscollectief We Are Here gekraakt pand in Amsterdam is vanavond gedemonstreerd. Volgens AT5 gaat het om de extreemrechtse actiegroep Voorpost.

Zo'n twintig demonstranten verzamelden zich bij het gebouw in Amsterdam-Zuidoost met spandoeken en vlaggen. De krakers kwamen vervolgens ook naar buiten. De politie hield beide groepen uit elkaar. Volgens een woordvoerder is alles rustig verlopen en is er niemand gearresteerd.