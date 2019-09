Nederlandse verzetsstrijder Diet Eman (99) overleden in de VS

In de Amerikaanse staat Michigan is de Nederlandse verzetsstrijder Diet Eman op 99-jarige leeftijd overleden, meldt de gereformeerde kerk in de stad Grand Rapids volgens persbureau AP. Door haar inzet werden de levens van honderden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog gespaard.

In haar boek Things We Couldn't Say uit 1994 beschrijft Eman hoe ze in het verzet actief was. Zo voorzag ze Joden van identiteitsbewijzen en schuilplaatsen. Ook hielp ze geallieerde piloten die waren neergeschoten door de Duitsers. Ze werd in 1998 onderscheiden met de eretitel 'Rechtvaardige onder de Volkeren' door het Israëlische Yad Vashem-instituut, een titel voor mensen die zich actief hebben ingezet voor het redden van Joden tijdens de oorlog.

Eman vertelde enkele jaren geleden tegen een Amerikaanse zender dat ze een nep-identiteitsbewijs had voor het geval ze door de Duitsers zou worden opgepakt. "Ik had zoveel verschillende namen."

Koninklijk bezoek

Eman werd in de oorlog gedeporteerd naar kamp Vught en later bevrijd. Daarna emigreerde ze naar de Verenigde Staten en kwam terecht in Grand Rapids in Michigan, een stad waar meer Nederlanders naartoe verhuisden na de oorlog. In de omgeving van Grand Rapids liggen ook plaatsen met namen als Holland, Noordeloos, Borculo, Overisel en Drenthe.

Eman kreeg vier jaar geleden samen met zo'n 250 andere Nederlanders bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die in de Verenigde Staten op bezoek waren. "Michigan is de enige plek op aarde waar je van Holland naar Zeeland naar Friesland en Drenthe kan rijden in minder dan een uur", zei Willem-Alexander toen. "Zelfs in Nederland is dat niet mogelijk."

Komende zondag wordt voor Eman een afscheidsdienst gehouden in de gereformeerde kerk in Grand Rapids.