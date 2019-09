Paus in Zuidoost-Afrika, klimaatverandering en armoede hoog op agenda

Het onderwerp klimaatverandering staat hoog op de agenda in Mozambique en Madagaskar. Ontbossing en bodemerosie maakten Mozambique kwetsbaarder toen het land eerder dit jaar werd getroffen door twee zware orkanen. In april bereikte orkaan Kenneth de noordoostkust, de zwaarste orkaan uit de Afrikaanse geschiedenis. En in maart leidde orkaan Idai tot meer dan duizend doden.

Afgelopen zondag riep de paus op tot drastische maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen. In Madagaskar verdween 44 procent van de bossen in de afgelopen zestig jaar. Dat is zorgwekkend, omdat 80 procent van de planten en dieren die daar leven, nergens anders voorkomen.

'Corruptie is een plaag'

Op Madagaskar leeft 90 procent van de bevolking van minder dan twee dollar per dag, blijkt uit het World Food Programme van de Verenigde Naties. De paus riep eerder mensen op meer rijkdom te delen, ook landen onderling. Corruptie is volgens hem een "grote plaag" voor de maatschappij.

Een stop van acht uur op Mauritius is tevens onderdeel van de reis. Dat eiland is relatief rijk vergeleken met de andere twee landen: gemiddeld heeft een bewoner daar 22.300 dollar per jaar te besteden.

Dat inwoners daar meer te besteden hebben, komt volgens sommigen door de belastingwetten en financiƫle dienstverlening op het eiland. Die zouden belastingontwijking mogelijk maken.