Doden door zware explosie in vuurwerkfabriek India

Door een zware explosie in een vuurwerkfabriek in het noorden van India zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist, melden de lokale autoriteiten.

Het gebouw in de plaats Batala vloog na de explosie in brand en is totaal verwoest. Reddingswerkers zijn onder het puin op zoek naar overlevenden. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen nog onder het puin liggen.

De regeringsleider van de deelstaat Punjab, waar Batala onder valt, heeft op Twitter laten weten dat hij de gebeurtenis diep betreurt. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vuurwerkfabriek legaal was: in India produceren veel illegale fabrieken vuurwerk, dat vaak goedkoper is dan legaal vuurwerk.