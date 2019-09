Eerste 'stekkerdoos' op Noordzee klaar voor gebruik

Op Borssele Alpha wordt dus de stroom van 94 windturbines bij elkaar gebracht, omgezet en via twee dikke kabels aan land gebracht. Dat gebeurt ter hoogte van de kerncentrale Borssele. Daar heeft landelijk netbeheerder Tennet ook een groot nieuw transformatorstation gebouwd.

'Het wordt nog spannend'

Om uiteindelijk de elektriciteit van alle windmolenparken voor de Zeeuwse kust en die van de kerncentrale af te voeren, wordt er ook flink geïnvesteerd in het hoogspanningsnetwerk op land. De verbinding tussen Borssele en het Zeeuwse Rilland moet versterkt worden en het is nog spannend of dit op tijd klaar is.

Volgens Marco Kuijpers, directeur offshore van Tennet, zal de stroom van Borsselle 1 en 2 nog geen probleem opleveren maar is het de vraag of Borssele 3 en 4 bij harde wind alle opgewekte energie kwijt kunnen. Omdat groene stroom voorrang krijgt op het net, zou de kerncentrale dan de productie moeten verlagen.