Visser: onderzoek naar alternatief radar Herwijnen over paar weken

Het duurt zes tot acht weken voordat een onderzoek klaar is naar alternatieven voor een radarstation van Defensie in de Gelderse plaats Herwijnen. Dat heeft staatssecretaris Visser gezegd in de Tweede Kamer, die zeer kritisch is over de gang van zaken tot nu toe.

Defensie heeft nu twee radarinstallaties die het Nederlandse luchtruim moeten beschermen tegen aanvallen. Volgens Defensie zijn die installaties zo verouderd, dat ze moeten worden vervangen. Over een van de twee is veel discussie: het is de bedoeling dat de radar van Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen, in de Betuwe. Maar de gemeente West-Betuwe, waaronder Herwijnen valt, ziet daar niets in, onder meer vanwege zorgen over de risico's voor de gezondheid die de straling kan opleveren.

Nationale veiligheid

Visser heeft daarop met een beroep op het belang van de nationale veiligheid de "Rijkscoƶrdinatieregeling" van toepassing verklaard. Daarmee kunnen de bezwaren van de gemeente worden omzeild.

In de gemeente en ook in de Kamer is veel onvrede over de manier waarop de inwoners van Herwijnen over de plannen zijn ingelicht. De staatssecretaris erkende dat op het gebied van informatie en communicatie "dingen vele malen beter hadden gemoeten".

Ze heeft dat vorige week ook gezegd in een gesprek met de gemeente. In die ontmoeting beloofde ze ook dat ze alsnog naar mogelijke andere locaties zal kijken. Ook komt er nader onderzoek naar de straling. In de Kamer benadrukte Visser vandaag wel dat alles snel moet, omdat de huidige radarinstallaties "echt over de datum heen zijn".