Zuid-Europese boeren moeten klimaatveranderingen vrezen

In de nabije toekomst zal het door weerextremen steeds lastiger worden om in het zuiden van Europa gewassen als tarwe, maïs en suikerbiet te verbouwen. In het slechtste geval is de waarde van akkerland daar in 2100 met 80 procent gedaald.

De voedselvoorziening in Europa komt daardoor niet in de problemen, aldus de onderzoekers. Wel wordt er een flinke prijsstijging verwacht.

Boeren in het noorden van Europa zullen waarschijnlijk juist profiteren van warmere temperaturen. Zo kunnen ze straks meer verschillende gewassen verbouwen, zoals wijndruiven, en duren de groeiseizoenen langer.

Die voordelen wegen alleen niet op tegen de nadelen die extreme droogte of hitte met zich meebrengen, aldus het EEA.